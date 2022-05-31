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Haberler Teknoloji Oyun Galatasaray eFootball Championship turnuvasında
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Esporda Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 8 kulübü ile yarışacak

eFootball Championship turnuvasına katılacak 8 kulüp açıklandı. Bu yılki turnuvada FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma ile birlikte Türkiye’den Galatasaray katılacak.

Galatasaray eFootball Championship turnuvasında
Galatasaray eFootball'da ilk 8'de
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HABERTURK.COM

Konami, e-spor turnuvası eFootball Championship 2022’nin takvimini ve katılacak kulüpleri açıkladı. Japon oyun şirketinin duyurusuna göre eFootball Championship Pro ve eFootball Championship Open olmak üzere iki farklı turnuvadan oluşan yarışmaya katılan kulüpler arasında Galatasaray da yer alacak.

eFootball Championship Pro, Avrupa'nın en iyi 8 kulübünün profesyonel espor takımlarını üç haftalık bir karşılaşmada karşı karşıya getiriyor. Bu yılki turnuvada yarışan kulüpler FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma ve Galatasaray olacak.

eFootball (eski adıyla PES) sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlayacak turnuvada ayrıca, katılımcı kulüpler tarafından yürütülen ve taraftarların maç sonuçları geldikçe kulüp hediyeleri kazanabilecekleri kampanyalar da düzenlenecek.

"MOBİL" KATEGORİSİ DE OLACAK

Turnuvanın bir diğer ayağı olan eFootball Championship Open ise dünyanın dört bir yanından eFootball 2022 kullanıcılarının PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox ONE ve Steam dahil olmak üzere bir dizi platformdan girip rekabet edebileceği herkese açık bir yarışma olarak düzenlenecek.

Bu yıl, eFootball Championship Open'ın Dünya Finalleri’nde katılımcılar hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden mobilde de rekabet edebilecekler.

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