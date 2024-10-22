Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla 8. sırada yer alıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray - Elfsborg maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Elfsborg maçı tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray - Elfsborg maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk yönetiminde Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkacak sarı kırmızılılarda hedef Elfsborg engeli geçip üst sıralara tırmanmak. Galatasaray - Elfsborg arasında oynanacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı muhtemel 11'i...
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve Roland Sallai, Elfsborg'a karşı sahaya çıkamayacak.
MUHTEMEL 11
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