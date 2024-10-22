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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, GS maçı şifresiz mi?

        Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanla 8. sırada yer alıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray - Elfsborg maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Elfsborg maçı tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:26
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        1

        Galatasaray - Elfsborg maçı heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk yönetiminde Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkacak sarı kırmızılılarda hedef Elfsborg engeli geçip üst sıralara tırmanmak. Galatasaray - Elfsborg arasında oynanacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

        2

        GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.

        3

        GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

        7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

        5

        29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        6

        29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        7

        GALATASARAY'DA 4 EKSİK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve Roland Sallai, Elfsborg'a karşı sahaya çıkamayacak.

        8

        MUHTEMEL 11

        GÜNAY

        KAAN

        SANCHEZ

        ABDÜLKERİM

        JELERT

        YUNUS

        TORREIRA

        SARA

        BARIŞ

        OSIMHEN

        ICARDI

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