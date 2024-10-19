Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde maçın biletleri 18 Ekim Cuma günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Zorlu karşılaşmayı tribünden ve televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray - Elfsborg maçının tarihini ve maç saatini mercek altına aldı. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Elfsborg maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray - Elfsborg maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'den üçüncü maçına çıkacak olan temsilcimiz, iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar Elfsborg engelini geçip üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürereken, "Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçları...
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynanacak.
GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.