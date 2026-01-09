Galatasaray – Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saati değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının saatini erkene çektiklerini belirtti. Bu kapsamda “Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?” sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Süper Kupa finali hakkında detaylar haberimizde...