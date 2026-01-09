Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti! Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta?
10 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin saati değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar uyarısı sebebiyle Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının saatini erkene çektiklerini belirtti. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi saat kaçta, Süper Kupa finali ne zaman, hangi stadyumda gerçekleşecek? İşte tüm ayrıntılar...
Galatasaray – Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saati değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının saatini erkene çektiklerini belirtti. Bu kapsamda “Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?” sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Süper Kupa finali hakkında detaylar haberimizde...
GALATASARAY – FENERBAHÇE DERBİSİNİN SAATİ DEĞİŞTİ!
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı sebebiyle 20.30'dan 18.45'e çekildi.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ STADYUMDA GERÇEKLEŞECEK?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.
TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ HAKEMİ KİM?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dev derbinin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.