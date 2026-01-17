Süper Lig heyecanı, uzun bir aranın ardından 18. hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar hatırlanacağı gibi, sezonun ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başararak hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmuştu. Öte yandan Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı. Peki, "Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...