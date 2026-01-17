Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Son olarak Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, Gaziantep ekibi karşısında galip gelip ligde iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray'da 4 eksik oyuncu bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen, İsmail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı olan Torreira ve sakatlığı bulunan Gabriel Sara bu maçta forma giyemeyecek. Peki, "Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Gaziantep FK maçı saati ve muhtemel 11'leri...
Süper Lig heyecanı, uzun bir aranın ardından 18. hafta maçları ile başlıyor. Bu kapsamda Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar hatırlanacağı gibi, sezonun ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başararak hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmuştu. Öte yandan Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında mağlubiyet yaşamadı. Peki, "Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Gaziantep FK maçı 17 Ocak Cumartesi bu akşam saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.
EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, maçta forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, mücadelede oynayamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi
GAZİANTEP FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo