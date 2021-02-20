Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden Taylan Antalyalı performansıyla dikkat çekerken oyuncu için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Serie A'dan 3 kulübün Taylan Antalyalı için temasta olduğunu öne sürdü. Herhangi bir kulüp ismi verilmezken bu üç takımın ikisinin Avrupa kupalarında mücadele ettiği belirtildi.

26 yaşındaki Taylan Antalyalı 2019 yazında Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon 27 maçta forma giyen Taylan Antalyalı 1 gol atıp 2 de asist yaptı.