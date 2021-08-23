HATAYSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.