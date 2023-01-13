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Okan Buruk: Derbi geride kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk öğrencileriyle bir araya geldi. Dün gerçekleştirilen taktik idmanın ardından futbolculara uyarılarda bulunan Buruk, ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak derbiyi geride bırakmalarını istedi. Buruk ayrıca Hatayspor maçı ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk öğrencileriyle bir araya geldi. Dün gerçekleştirilen taktik idmanın ardından futbolculara uyarılarda bulunan Buruk, ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak derbiyi geride bırakmalarını istedi. Buruk ayrıca Hatayspor maçı ilk 11'ini de büyük ölçüde netleştirdi

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  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    7 MAÇLIK SERİ

    Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    MERTENS YOK

    Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    DÖRT OYUNCU SINIRDA

    Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. 

    Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    OYUNCULARA UYARI: DERBİ GERİDE KALDI

    Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı konuşmada aslan payını öğrencilerine veren Buruk, bu maç öncesinde ise futbolcularla bir araya gelerek uyarılarda bulundu. Hatayspor karşılaşmasının Fenerbahçe'yle oynanan maçtan çok farklı olduğunu vurgulayan Buruk, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek Hatayspor mücadelesine konsantre olmalarını istedi.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    MERTENS YERİNE OLIVEIRA

    Fenerbahçe maçında daha direkt bir oyun kurgulayan ve 3 puanı elde eden Buruk, Hatayspor mücadelesinde ise topla daha çok oynayacak taraf olacaklarını hatırlattı. Derbi galibiyetinin önem kazanması için bu mücadelede puan kaybı yaşamaması gerektiğini vurgulayan Buruk planını da büyük ölçüde netleştirdi. Başarılı çalıştırıcı cezalı Dries Mertens yerine ön bölgede Sergio Oliveira'yı kullanmayı düşünüyor.
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    ICARDI DÖNÜYOR

    Derbide oyuna son anlarda girmesine rağmen maçın yıldızı olan Mauro Icardi formasına kavuşuyor. Uzun süren sakatlığını tamamen atlatan Arjantinli golcü, Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkacak. 

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    MUSLERA

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    BOEY
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    NELSSON

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    ABDÜLKERİM

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    DUBOIS
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    TORREIRA

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    BERKAN

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    RASHICA (BARIŞ ALPER)
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    SERGIO OLIVEIRA

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    KEREM

     
  • Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray ilk 11'i...

    ICARDI

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