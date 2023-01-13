Okan Buruk: Derbi geride kaldı

MERTENS YERİNE OLIVEIRA

Fenerbahçe maçında daha direkt bir oyun kurgulayan ve 3 puanı elde eden Buruk, Hatayspor mücadelesinde ise topla daha çok oynayacak taraf olacaklarını hatırlattı. Derbi galibiyetinin önem kazanması için bu mücadelede puan kaybı yaşamaması gerektiğini vurgulayan Buruk planını da büyük ölçüde netleştirdi. Başarılı çalıştırıcı cezalı Dries Mertens yerine ön bölgede Sergio Oliveira'yı kullanmayı düşünüyor.