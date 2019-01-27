VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 21-25, 12-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-Siyahlılar böylece 15. maçında 14. galibiyetini elde ederken Galatasaray ise 6. yenilgisini aldı.

GALATASARAY HDI SİGORTA - VAKIFBANK: 0-3

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Nazire Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson 8, Gökbudak 1, Leys 4, Aslı 6, Hande 4, Cansu 4, Gizem (L), Meryem 7, Çağla 2, Elifsu

VakıfBank: Kelsey 8, Kübra 7, Cansu 3, Zhu 19, Zehra 9, Lonneke 13, Gizem (L), Ayça

Setler: 21-25, 12-25, 20-25, 20-25

Süre: 74 dakika (27', 22', 25')