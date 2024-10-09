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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde!

        Milli maç arasına lider giren Galatasaray hücum istatistiklerinde zirvede yer alırken savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi!

        Giriş: 09.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:33
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        Süper Lig'in ilk sekiz haftasında yedi galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar milli maç arasına lider girdi.

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        Attığı 23 gol ile kulüp tarihinin ilk yedi haftalar itibarıyla en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılılar ligin de en skorer takımı.

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        Oynadığı sekiz maçta 3 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, maç başına isabetli şut, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde de ligin en iyi takımı.

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        Geride kalan iki sezonda savunmada gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, işin savunma yönünde ise geçen sezonları arıyor.

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        Sekiz maçta sekiz gol yiyen ve kalesini sadece iki müsabakada gole kapatabilen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çözümler için arayışlara devam ediyor.

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        Galatasaray, kendi yarı sahasında rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ekip olsa da da kalesine kolay şut çektiriyor.

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        Sarı-kırmızılılar bu sezon maç başına kalesinde ortalama 4 isabetli şut gördü.

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        Galatasaray aynı zamanda ikili mücadele kazanma yüzdesinde de sondan dördüncü.

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