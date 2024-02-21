Galatasaray, Icardi görüntüleri için harekete geçti

Galatasaray, sosyal medyada gündeme oturan Mauro Icardi görüntüleri için harekete geçti.

MKE Ankaragücü'nün de başvuru yaptığı görüntülerin montaj video olduğunu belirten sarı-kırmızılı yetkililer kolları sıvamış durumda.

Kulübün hukuk departmanı, söz konusu görüntüleri paylaşan sosyal medya hesaplarının tespiti üzerinde çalışma yürütürken kısa süre içerisinde adli mercilere başvurarak suç duyurusunda bulunacak.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurmuştu.

Bu videonun gündeme düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar ve sarı lacivertli takımın genel sekreteri Burak Kızılhan da Arjantinli golcü için ceza talep etmişti.