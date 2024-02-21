Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Icardi görüntüleri için harekete geçti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Icardi görüntüleri için harekete geçti

        MKE Ankaragücü, sosyal medyada yayınlanan Mauro Icardi görüntüleriyle ilgili harekete geçerken Galatasaray da aynı görüntüler için kolları sıvadı. Arjantinli golcünün videosunun montaj olduğunu belirten sarı-kırmızılı kulübün hukuk departmanı, söz konusu görüntüleri paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Icardi için harekete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, sosyal medyada gündeme oturan Mauro Icardi görüntüleri için harekete geçti.

        MKE Ankaragücü'nün de başvuru yaptığı görüntülerin montaj video olduğunu belirten sarı-kırmızılı yetkililer kolları sıvamış durumda.

        Kulübün hukuk departmanı, söz konusu görüntüleri paylaşan sosyal medya hesaplarının tespiti üzerinde çalışma yürütürken kısa süre içerisinde adli mercilere başvurarak suç duyurusunda bulunacak.

        MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurmuştu.

        Bu videonun gündeme düşmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar ve sarı lacivertli takımın genel sekreteri Burak Kızılhan da Arjantinli golcü için ceza talep etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?