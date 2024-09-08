Galatasaray için Jorginho iddiası!
Transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Arsenal forması giyen İtalyan yıldız Jorginho'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala atağa kalktı. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu gündemine aldı.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Casemiro'yu ikna edemeyen Galatasaray, Jorginho'nun peşine düştü.
ARSENAL SATMAK İSTEMİYOR
Haberde Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz devinin, İtalyan oyuncuyu satmak istemediği vurgulandı.
32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymedi. Arsenal'in rotasyon için Jorginho'yu kadroda tutmak istediği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.
52 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
2023 yılının ocak ayından bu yana Arsenal forması giyen Jorginho, Londra ekibiyle toplam 52 maça çıktı.