Galatasaray için Morten Frendrup iddiası!

ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Bu arada li Sami Yen’i anma töreninde soruları cevaplayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili önemli mesajlar verdi. Özbek, “Cumartesi Süper Kupa maçını oynayacağız. Hocamızla eksikleri tespit etmiştik. Geniş ve şampiyon bir kadromuz var. İhtiyaç duyulan yerlere de oyuncu alacağız. Öncelikle 8 numara. Onun için sıkı çalışıyoruz, kısa sürede müjdeyi vereceğiz” dedi.