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        Haberler Spor Transfer Galatasaray için Morten Frendrup iddiası! - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray için Morten Frendrup iddiası!

        Transferde son olarak Danimarkalı Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için bir başka Danimarkalı Morten Frendrup'u gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:33
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        Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Elias Jelert'i kadrosuna dahil ederek sağ bek sorununu çözen Cimbom, şimdi de orta sahayı güçlendirmek istiyor.

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        Bu doğrultuda Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel ile görüşen sarı-kırmızılılar, Rus ekibinin yüksek bonservis ücreti talep etmesi nedeniyle transferden çekildi.

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        Galatasaray yönetimi, Wendel'de umduğunu bulamazken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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        Sport Italia'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar Genoa forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.

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        Son dönemde Nelsson, Ross ve Jelert gibi Danimarkalı oyuncuları kadrosuna katan Cimbom'un, gelecek vadeden 23 yaşındaki Frendrup'u da transfer etmek istediği belirtildi.

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        Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç Viking, geçen sezon takımıyla 89 maça çıkarken, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Frendrup orta saha, ön libero ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.

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        25 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET!

        Öte yandan İtalyan ekibi Genoa'nın, Frendrup İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan gelen 25 milyon euro'luk teklifi reddettiği de ifade edildi.

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        ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

        Bu arada li Sami Yen’i anma töreninde soruları cevaplayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferle ilgili önemli mesajlar verdi. Özbek, “Cumartesi Süper Kupa maçını oynayacağız. Hocamızla eksikleri tespit etmiştik. Geniş ve şampiyon bir kadromuz var. İhtiyaç duyulan yerlere de oyuncu alacağız. Öncelikle 8 numara. Onun için sıkı çalışıyoruz, kısa sürede müjdeyi vereceğiz” dedi.

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