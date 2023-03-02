Daha önce İtalya ve İspanya'da top koşturan Silva'nın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtilirken, kadrosunda iki Uruguaylı'nın (Muslera ve Torreira) forma giydiği Galatasaray'ın transferde diğer takımlara oranla daha avantajlı olduğu ifade edildi.