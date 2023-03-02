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Galatasaray için sürpriz transfer iddiası!

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı sol bek Gaston Silva'yı gündemine aldığını duyurdu.

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  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da şimdiden yapılıyor.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Ara transfer döneminde ligden çekilen Hatayspor'dan Adekugbe'yi kiralayarak sol bek mevkisini güçlendiren sarı-kırmızılılar, sezon sonu için ise sürpriz bir ismi gündemine aldı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer dönemi için Uruguaylı sol bek Gaston Silva'nın peşine düştü. 
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Meksika ekibi Puebla'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu yılın haziran ayında sona erecek.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Daha önce İtalya ve İspanya'da top koşturan Silva'nın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtilirken, kadrosunda iki Uruguaylı'nın (Muslera ve Torreira) forma giydiği Galatasaray'ın transferde diğer takımlara oranla daha avantajlı olduğu ifade edildi. 
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Gaston Silva, bu sezon Meksika ekibinde 27 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistle oynadı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    GASTON SILVA KİMDİR?

    5 Mart 1994 tarihinde Uruguay Salto'da dünyaya gelen Gaston Silva, kariyerine ülkesinin Defensor takımında başladı.
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    29 yaşındaki sol bek, daha sonra sırasıyla Torino, Granada, Independiente, Huesca, FC Cartagena ve Puebla takımlarının formasını giydi.

     
  • Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Gaston Silva...

    Gaston Silva'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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