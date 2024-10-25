Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de 15. randevuda! Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:43 facebook

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