Galatasaray'ın 66 sezonluk Süper Lig serüveni

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan ve ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan Galatasaray 24 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor maçı ile başlayacak 2024-2025 sezonunda 25.şampiyonluğuna ulaşarak 5.yıldızı takmak istiyor

Geride kalan 66 sezonda Galatasaray bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

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EN FARKLI GALİBİYETLERİ Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0 1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0 2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7 2022-2023 12.11.2022 Medipol Başakşehir-Galatasaray 0-7 EN FARKLI SKORLU YENİLGİLERİ Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0 1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1 2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1 1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor 0-4 1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe 0-4 2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa 0-4 2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0 2016-2017 10.04.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 4-0 2018-2019 01.09.2018 Trabzonspor-Galatasaray 4-0 EN ÇOK GOL ATTIĞI MAÇLAR Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı. Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu 8-0 1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-8 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT 7-1 1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray 1-7 1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3 1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7 2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor 7-0 2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-7 2022-2023 12.11.2022 Medipol Başakşehir-Galatasaray 0-7 EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇLAR Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi. Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1 2017-2018 18.11.2017 İstanbul Başakşehir-Galatasaray 5-1 1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2 1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5 2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0 2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5 EN GOLLÜ MAÇLAR Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle: Sezon Tarih Maç Sonuç 1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor 9-2 1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor 7-3 1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3-7 1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor 5-4 1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray 1-8 1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray 4-5 2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray 3-6 2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor 6-3