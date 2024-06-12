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        Galatasaray'ın kamp programı belli oldu

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak, daha sonra Avusturya'da iki kamp yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:35
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        G.Saray'ın kamp programı belli oldu
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        Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

        Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

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