Galatasaray'ın kamp programı belli oldu
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak, daha sonra Avusturya'da iki kamp yapılacak.
Giriş: 12.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:35
Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
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