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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'ın konuğu Unicaja - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Unicaja

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:42
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        Galatasaray'ın konuğu Unicaja!
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        Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja'yı konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

        Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

        Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

        İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, yarınki müsabakayla üçüncü kez birbirine rakip olacak.

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