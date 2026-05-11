Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın kutlama planı belli oldu!

        Galatasaray'ın kutlama planı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın, kutlama programı ise belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın kutlama planı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu.

        Antalyaspor galibiyeti sonrası takıma 4 gün izin verilirken, şampiyonluk kutlaması ise 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

        Saat 15.00'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek kafile, İstanbul'da tur atacak ve 18.00 sıralarında RAMS Park'a ulaşacak.

        Burada düzenlenecek seremoniyle futbolcular kupayı taraftarları önünde kaldıracak.

        Stadyumda havai fişek gösterisi ve drone şovu olacak. Kutlamalara sanatçılar çağrılmayacak fakat DJ performansları olacak. Etkinliklerin saat 22.00 sıralarında bitmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boynuna ip geçirilerek darp edilmişti: olayın arkasında uyuşturucu ticareti çıktı

        İstanbul Eyüpsultan'da boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü ve şahısların uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?