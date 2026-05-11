Galatasaray'ın kutlama planı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın, kutlama programı ise belli oldu.
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:44
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlama programı belli oldu.
Antalyaspor galibiyeti sonrası takıma 4 gün izin verilirken, şampiyonluk kutlaması ise 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
Saat 15.00'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek kafile, İstanbul'da tur atacak ve 18.00 sıralarında RAMS Park'a ulaşacak.
Burada düzenlenecek seremoniyle futbolcular kupayı taraftarları önünde kaldıracak.
Stadyumda havai fişek gösterisi ve drone şovu olacak. Kutlamalara sanatçılar çağrılmayacak fakat DJ performansları olacak. Etkinliklerin saat 22.00 sıralarında bitmesi planlanıyor.
