Galatasaray'ın play-off rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın play-off maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk maçtan büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılıların olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihlerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, Cimbom'un muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...
CİMBOM, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Cimbom, 15 Ağustos 2023 Salı günü rakibini sahasında konuk edecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına itmesi halinde Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Klaksvik, 2-1 kazanmayı başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.