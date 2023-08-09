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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın play-off rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın play-off maçları ne zaman? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın play-off rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın play-off maçları ne zaman?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk maçtan büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılıların olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihlerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:28
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        Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, Cimbom'un muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...

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        CİMBOM, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibini Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

        Cimbom, 15 Ağustos 2023 Salı günü rakibini sahasında konuk edecek.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?

        Sarı kırmızılılar, Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına itmesi halinde Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        İki takım arasındaki ilk maçı Klaksvik, 2-1 kazanmayı başardı.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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