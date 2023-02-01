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Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini alarak rekor kırdı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'yi geride bırakarak tarihe geçti.

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  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Sarı-kırmızılı takıma üç puanı getiren golleri Abdülkerim ve Icardi (2) kaydetti.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Cimbom bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. 
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray, Ümraniyespor'u mağlup ederek bu sezon resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Ligde art arda 11 kez kazanan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    KULÜP TARİHİNİN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

    Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, böylece kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekoruna imza attı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Sarı-kırmızılı ekip, bundan önce resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    OKAN BURUK, MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GERİDE BIRAKTI!

    Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte adını kulüp tarihine yazdırdı. 
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    14 maçlık galibiyet serisi yakalayan 49 yaşındaki teknik adam, efsane teknik direktör Mustafa Denizli'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisine imza atan hocası oldu.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi! Okan Buruk tarihe geçti

    Okan Buruk ayrıca, ligde bir sezon içinde en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör olarak da tarihe geçti. 

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