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Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin sevincini yaşayan taraftarlara Fenerbahçeliler de katıldı

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İHA
  • Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

    Spor Toto Süper Lig’in bitimine iki hafta kala şampiyon olan Galatasaray, ligin son derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yle karşılaştı ve sahasında 3-0’lık skorla galip geldi.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

    Hem şampiyon olan hem de Fenerbahçe’ye karşı galibiyet kazanan Galatasaray taraftarları çifte mutluluk yaşadı.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

    Galatasaray taraftarları Ankara’nın Polatlı ilçesinde derbi maçının son düdüğüyle birlikte galibiyet sevincini yaşamak için sokaklara çıktı.
  • Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

    Takımlarının bayraklarını sallayan ve hep bir ağızdan şampiyonluk tezahüratları yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçeliler de eşlik etti. 
  • Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fenerbahçeliler de kutladı!

    Bayrak ve meşaleler ile kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçelilerin katılmasıyla birlikte ortaya futbol adına renkli görüntüler çıktı.

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