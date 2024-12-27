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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın sermaye artırım talebi onaylandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın sermaye artırım talebi onaylandı

        Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:12
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        Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

        Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır"

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