Galatasaray'ın sermaye artırım talebi onaylandı
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır"