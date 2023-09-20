Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 17 maça çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve 1'i de Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi olmak üzere sahaya çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.