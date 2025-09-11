Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın yerlilerine ilgi yoğun! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yerlilerine ilgi yoğun!

        Galatasaray, kadroda düşünülmeyen futbolcularla büyük ölçüde yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların bazı futbolcularına ise Süper Lig ekiplerinin ilgisi devam ediyor. İşte ayrılık ihtimalleri

        Giriş: 11.09.2025 - 16:26 Güncelleme: 11.09.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig kulüpleri, Galatasaray'ın alternatif isimlerinin peşinde. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde kadroda yer almayacak birçok oyuncuyla yollarını ayırarak özellikle yabancı kontenjanında ciddi bir rahatlama sağladı.

        2

        Yerli futbolcular konusunda ise transfer penceresi 12 Eylül'de kapanana kadar Süper Lig kulüplerinden ilginin sürmesi bekleniyor.

        3

        Genç kaleci Jankat Yılmaz için Eyüpspor'un devreye girdiği öğrenildi. İstanbul ekibinin, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.

        4

        Kazımcan Karataş için ise Amed Sportif Faaliyetler'in resmi girişimde bulunduğu, ancak genç sol bekin Süper Lig'de forma giymek istediği belirtildi. Bu noktada Gaziantep Futbol Kulübü'nün de kiralama opsiyonuyla transfer yarışına dahil olduğu öğrenildi.

        5

        Metehan Baltacı için Kocaelispor'un ilgisi devam ediyor. Körfez temsilcisinin finansal limit sorununu çözmesi halinde oyuncuyu kiralamak üzere Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

        6

        Orta sahada ise Berkan Kutlu öne çıkıyor. 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekiplerinin listesinde olduğu, ayrıca La Liga temsilcisi Espanyol'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Berkan'ın tercihini yurt dışından yana kullanmak istediği öğrenildi.

        7

        Geçen sezon devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu için de hareketlilik yaşanabilir. Milli futbolcuyla İzmir ekibi Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        İsrail basını sürgün planını yazdı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        O da imzaladı: Boykot büyüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor