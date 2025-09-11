Galatasaray'ın yerlilerine ilgi yoğun!
Galatasaray, kadroda düşünülmeyen futbolcularla büyük ölçüde yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların bazı futbolcularına ise Süper Lig ekiplerinin ilgisi devam ediyor. İşte ayrılık ihtimalleri
Süper Lig kulüpleri, Galatasaray'ın alternatif isimlerinin peşinde. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde kadroda yer almayacak birçok oyuncuyla yollarını ayırarak özellikle yabancı kontenjanında ciddi bir rahatlama sağladı.
Yerli futbolcular konusunda ise transfer penceresi 12 Eylül'de kapanana kadar Süper Lig kulüplerinden ilginin sürmesi bekleniyor.
Genç kaleci Jankat Yılmaz için Eyüpspor'un devreye girdiği öğrenildi. İstanbul ekibinin, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Kazımcan Karataş için ise Amed Sportif Faaliyetler'in resmi girişimde bulunduğu, ancak genç sol bekin Süper Lig'de forma giymek istediği belirtildi. Bu noktada Gaziantep Futbol Kulübü'nün de kiralama opsiyonuyla transfer yarışına dahil olduğu öğrenildi.
Metehan Baltacı için Kocaelispor'un ilgisi devam ediyor. Körfez temsilcisinin finansal limit sorununu çözmesi halinde oyuncuyu kiralamak üzere Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.
Orta sahada ise Berkan Kutlu öne çıkıyor. 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekiplerinin listesinde olduğu, ayrıca La Liga temsilcisi Espanyol'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Berkan'ın tercihini yurt dışından yana kullanmak istediği öğrenildi.