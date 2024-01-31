Galatasaray'ın zirve yarışındaki başarı sırrı: Okan Buruk! Bu sezon 36 resmi maça çıkan ve 33'ünde farklı ilk 11'le oynamak durumunda kalan Galatasaray'ın zirve yarışındaki başarı sırrı ise Okan Buruk... Yaz transfer dönemindeki düşük isabet oranına rağmen kadrosunu verimli kullanan Okan Buruk, gemiyi şimdiye kadar limana yanaştırdı

Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray puanını 60'a yükseltti ve Fenerbahçe'yle puanını eşitledi. Bu yaz kadrosuna önemli eklemeler yapan sarı-kırmızılıları zirve yarışında tutan isim ise Okan Buruk oldu.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra Dursun Özbek yönetiminde ayağa kalkan Galatasaray'da futbol, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a emanet edilmişti. Geçen sezon kadroda büyük bir değişime giden Galatasaray, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi hamleleriyle ciddi bir omurga kurarak şampiyonluğa uzanmıştı. Okan Buruk, Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da zafere taşıyarak bu başarıda başrollerden birini oynamıştı.

REKLAM BU YAZ TRANSFERDE İSABET DÜŞTÜ Geçen sezon kiralanan ve bonservisleri bu yaz alınan Mauro Icardi ve Kaan Ayhan dışında A Takıma 11 transfer yapan Galatasaray yaz transfer döneminde umduğunu bulamadı. Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha dışında yazın kadroya katılan isimlerde umduğunu bulamayan Galatasaray'da en çok zorlanan isim ise Okan Buruk oldu.

TRANSFERLER MERHEM OLMADI Ziyech ve Ndombele'nin fiziksel durumları, Kerem Demirbay ve Tete'nin istikrarsız performansı, Angelino'nun ise beklentilerin altında kalması, Buruk'u sürekli olarak 11'de arayışlara itti. Diğer yandan şampiyon kadrosuna sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da transfer edilen oyuncular bu bölgedeki ihtiyaçları kapamadı.

Ndombele'nin transferinden sonraki süreçte tavrı ve performansı hayal kırıklığı yaratırken Angelino'nun performansı da sol bekteki kanamayı durduramadı. Geçen sezon kazanılan şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden olan Kerem Aktürkoğlu'nun Zaha transferi sonrası esas bölgesinden 10 numaraya geçmesi de sarı-kırmızılıların omurgasını bozdu. Ziyech ve Tete'nin de sağ kenarda taşıyıcı olamaması da yükü artırdı.

11'İN 1'İ GİTTİ, 3'ÜYLE DE YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE Galatasaray'ın yazın kadrosuna kattığı 11 isimden dördünün Galatasaray macerası kısa olacağa benziyor. Angelino, Roma'ya transfer olurken Tete'yle de uygun bir teklifle yolların ayrılması gündemde. 24 Aralık'tan bu yana Galatasaray ile resmi maça çıkmayan Hakim Ziyech ise Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme yapıyor. REKLAM

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN OYNAMADIĞI ÜÇ BÖLGE KALDI Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde santrforda görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın forma giymediği üç bölge kaldı. Sol beke çekilen ardından sağ bekte de görev yapan milli oyuncunun Galatasaray'da şimdiye kadar forma giymediği üç bölge kaldı: Stoper, orta saha ve 10 numara.

JOKER KAAN AYHAN! Sarı-kırmızılıların diğer bir jokeri ise Kaan Ayhan oldu. Sol ayaklı olması ve geçmişte sol bekte de oynaması nedeniyle sol bek için Abdülkerim Bardakcı'nın adı geçerken milli yıldızın bu bölgede oynamamak istememesi sonrasında Buruk bu bölgede Kaan Ayhan'ı denedi. Galatasaray'a stoper olarak gelen, sağ bekte de görev yapan Kaan Ayhan, sezon başında ise Lucas Torreira'nın orta sahadaki partneri olmuştu. Tecrübeli futbolcu da bu sezon dört farklı bölgede görev yaptı.

36 MAÇIN 33'ÜNDE FARKLI İLK 11! Bu sezon Süper Lig'de 23, Türkiye Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maça çıkan Galatasaray söz konusu müsabakalarda sahaya 33 farklı ilk 11'le çıktı. Gerek transferlerin durumları gerek sakatlıklar nedeniyle sürekli 11'inde değişikliğe gitmek durumunda kalan Okan Buruk aynı ilk 11'i sadece üst üste üç maçta kullanabildi. Galatasaray, Molde, Gaziantep FK ve Samsunspor maçları dışında üst üste iki maçta aynı 11'le sahaya çıkamadı.

MİMAR OKAN! Evinde oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu sezon sadece Hatayspor'a yenildi; Kayserispor, Sivasspor ve Fenerbahçe müsabakaları dışında puan kaybı yaşamadı. Ligde 2.6'lık puan ortalaması tutturan Okan Buruk, sarı-kırmızılıları bu dönemde yarışta tutan isim oldu.