Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, sahasında İtalya devi Juventus ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Juventus'u eli boş göndermek istiyor. Hatırlanacağı gibi iki takım son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçta Juventus'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Juventus maçı tarihi ve saati...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geliyor. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef, avantajlı skoru elde ederek tur kapısnı aralamak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Juventus maçının tarihi ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak.
Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Liverpool (İngiltere) ve Tottenham (İngiltere) takımlarından biriyle eşleşecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Juventus, uluslararası alanda 6 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 2, Juventus ise 1 kez galibiyetle sahadan ayrıldı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.