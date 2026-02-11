Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geliyor. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef, avantajlı skoru elde ederek tur kapısnı aralamak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Juventus maçının tarihi ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...