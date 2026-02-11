Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?

        Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, sahasında İtalya devi Juventus ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Juventus'u eli boş göndermek istiyor. Hatırlanacağı gibi iki takım son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçta Juventus'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Juventus maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geliyor. Lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray'da hedef, avantajlı skoru elde ederek tur kapısnı aralamak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Juventus maçının tarihi ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Juventus maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

        3

        GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda oynanacak.

        Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Liverpool (İngiltere) ve Tottenham (İngiltere) takımlarından biriyle eşleşecek.

        5

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile Juventus, uluslararası alanda 6 kez karşı karşıya geldi.

        Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 2, Juventus ise 1 kez galibiyetle sahadan ayrıldı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de