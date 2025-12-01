Galatasaray, Kadıköy'e geldi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Kadıköy'e geldi.
Giriş: 01.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:53
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy'e hareket etti ve yoğun güvenlik önlemleriyle mücadelenin oynanacağı stadyuma giriş yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ