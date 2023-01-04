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Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesi liderliğini korudu. Cimbom bu galibiyetle bir ilki de başardı

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  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

     
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Karşılaşmada Taylan Antalyalı'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık vererek sahadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki yerini korurken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    KADIKÖY'E LİDER GİDECEK

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça liderlik moraliyle çıkacak.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Ülker Stadı'nda 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

     
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Derbi öncesinde lider Galatasaray'ın 36, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    SON ALTI MAÇINI DA KAZANDI

    Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaray daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaray galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    BİR İLKİ BAŞARDI

    Opta'ya göre Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    GOMIS'TEN GOLLERE DEVAM

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını MKE Ankaragücü maçında da sergiledi.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Bu sezon sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili ismi olan Fransız futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü kaydetti.

     
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 9 gole ulaştı.

     
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Öte yandan Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atma başarısı gösterdi.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    BARIŞ ALPER'İN ÜÇÜNCÜ GOLÜ

    Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, MKE Ankaragücü maçında takımının ilk golünü attı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel Kayserispor maçlarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    KEREM AKTÜRKOĞLU DALYA DEDİ

    Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giydiği 99 karşılaşmada 25 gol attı.
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    BARAN LİGDE SİFTAHI YAPTI

    Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu Baran Aksaka, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

     
  • Galatasaray, Kadıköy öncesi bir ilki başardı!

    Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen 19 yaşındaki Baran Aksaka, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

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