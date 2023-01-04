Galatasaray, Kadıköy'e lider gidecek

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağları havalandırdı. Barış Alper Yılmaz, geçen haftaki Demir Grup Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel Kayserispor maçlarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.