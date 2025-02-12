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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kadrosunu açıkladı: 10 eksik - Futbol Haberleri

        Galatasaray kadrosunu açıkladı: 10 eksik

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:59
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        Galatasaray kadrosunu açıkladı: 10 eksik
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        Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

        Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

        İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

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