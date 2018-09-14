Öne Çıkanlar
Galatasaray Kasımpaşa
Futbol
Haberler > Futbol > Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? CANLI YAYIN: 11'ler belli oldu!

Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Galatasaray - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan ve ilk 4 haftada 12 puan toplayan lider Kasımpaşa ile ilk mağlubiyetini milli aradan önce Trabzon deplasmanında alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında almıştı! Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda müsabakada forma giyemiyor. Türk Telekom Stadı'nda gözler 26 yaşındaki Senegalli yıldız Mbaye Diagne'de olacak. Kasımpaşa'ya geçen sezon devre arasında transfer olan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 4 maçta 6 gol kaydetti

14 Eylül 2018 Cuma, 19:47:13 | Güncelleme:

Milli ara sona erdi ve hasret bitti! Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. haftasının ilk maçında Galatasaray, ligin güçlü ekibi ve lideri Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk 4 haftada 4 galibiyet elde eden Paşa, serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde moral depolamanın peşinde.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - KASIMPAŞA

SAAT: 21:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
STAT: Türk Telekom
YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda müsabakada forma giyemiyor.

  • DIAGNE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ! Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 23 golle Lionel Messi'nin zirvede bulunduğu alanda Arjantinli'yi 22 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 18 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

SON YENİLGİSİ DE PAŞA'DAN!

Süper Lig'de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

PAŞA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ!

Bu maç öncesinde Süper Lig'de oynanan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda oturuyor. Üç galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmaları kazanan Kasımpaşa, Galatasaray'ı da yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Kasımpaşa'da bu maç öncesinde cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

DIAGNE AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından transfer ettiği Mbaye Diagne, geçen sezon gösterdiği performansını bu sezona da taşıdı! Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı. Geçen günlerde Kasımpaşa'yla olan sözleşmesini yenileyen 26 yaşındaki yıldız, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı. Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 23 golle Lionel Messi'nin zirvede bulunduğu alanda Arjantinli'yi 22 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 18 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

LİGİN PAŞASI

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk 4 karşılaşmasında, Çaykur Rizespor, (3-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna kayıpsız devam eden Kasımpaşa, 12 puan toplayıp, milli maçlar için lige verilen araya namağlup tek takım unvanıyla lider girmişti. Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in ilk 4 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını ise 2012-2013'te yapmıştı. Lacivert-beyazlılar, sözkonusu sezonda ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı.

10 GOLÜN 7'Sİ SON 15 DAKİKALARDA

Geride kalan 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak, takipçisi Galatasaray ile en skorer takım unvanını paylaşan Kasımpaşa, bu gollerin 7'sini son 15 dakikalarda kaydetti.

Çaykur Rizespor maçında 75, 81 ve 90. dakikalarda goller bulan lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise 79 ve 90. dakikalarda skor tabelasını değiştirdi. İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir maçında 90., MKE Ankaragücü müsabakasında ise 85. dakikada gol kaydetti.

Kasımpaşa, ilk 4 müsabakasının ilk 67 dakikasında sadece 3 golü attı. MKE Ankaragücü maçında ilk golü 13. ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında açılış golünü 31. dakikada kaydeden lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 67. dakikada fileleri havalandırdı.

29. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

KASIMPAŞA'NIN GOLLERİNİN YÜZDE 60'I DIAGNE'DEN

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Geçen hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

YENİ TRANSFERLER İYİ BAŞLADI

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ligde geride kalan 4 maçta skor yüküne katkı sağladı.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Austria Wien takımından kiralanan milli oyuncu Tarkan Serbest, ligin ilk haftasında kazanılan Çaykur Rizespor maçında birer gole imza attı.

Lacivert-beyazlıların Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği Özgür Çek ise forma giydiği 4 maçta verdiği 4 gol pasıyla dikkati çekti. Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol pası veren 27 yaşındaki Özgür, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarında ise birer kez gole katkı sağladı.

TÜRK TELEKOM STADI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.