Milli ara sona erdi ve hasret bitti! Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. haftasının ilk maçında Galatasaray, ligin güçlü ekibi ve lideri Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk 4 haftada 4 galibiyet elde eden Paşa, serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde moral depolamanın peşinde.

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GALATASARAY - KASIMPAŞA

SAAT: 21:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

STAT: Türk Telekom

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

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Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

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Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda müsabakada forma giyemiyor.

DIAGNE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ! Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 23 golle Lionel Messi'nin zirvede bulunduğu alanda Arjantinli'yi 22 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 18 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

SON YENİLGİSİ DE PAŞA'DAN!

Süper Lig'de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

PAŞA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ!

Bu maç öncesinde Süper Lig'de oynanan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda oturuyor. Üç galibiyeti ve bir mağlubiyeti bulunan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmaları kazanan Kasımpaşa, Galatasaray'ı da yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Kasımpaşa'da bu maç öncesinde cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

DIAGNE AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından transfer ettiği Mbaye Diagne, geçen sezon gösterdiği performansını bu sezona da taşıdı! Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı. Geçen günlerde Kasımpaşa'yla olan sözleşmesini yenileyen 26 yaşındaki yıldız, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı. Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 23 golle Lionel Messi'nin zirvede bulunduğu alanda Arjantinli'yi 22 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 18 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

LİGİN PAŞASI

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk 4 karşılaşmasında, Çaykur Rizespor, (3-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna kayıpsız devam eden Kasımpaşa, 12 puan toplayıp, milli maçlar için lige verilen araya namağlup tek takım unvanıyla lider girmişti. Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, Süper Lig'in ilk 4 haftaları baz alındığında, bundan önceki en iyi sezon başlangıcını ise 2012-2013'te yapmıştı. Lacivert-beyazlılar, sözkonusu sezonda ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı.

10 GOLÜN 7'Sİ SON 15 DAKİKALARDA

Geride kalan 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak, takipçisi Galatasaray ile en skorer takım unvanını paylaşan Kasımpaşa, bu gollerin 7'sini son 15 dakikalarda kaydetti.



Çaykur Rizespor maçında 75, 81 ve 90. dakikalarda goller bulan lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise 79 ve 90. dakikalarda skor tabelasını değiştirdi. İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir maçında 90., MKE Ankaragücü müsabakasında ise 85. dakikada gol kaydetti.

Kasımpaşa, ilk 4 müsabakasının ilk 67 dakikasında sadece 3 golü attı. MKE Ankaragücü maçında ilk golü 13. ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında açılış golünü 31. dakikada kaydeden lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 67. dakikada fileleri havalandırdı.

29. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

KASIMPAŞA'NIN GOLLERİNİN YÜZDE 60'I DIAGNE'DEN

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Geçen hafta lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 10 golün 6'sına adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

YENİ TRANSFERLER İYİ BAŞLADI

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ligde geride kalan 4 maçta skor yüküne katkı sağladı.

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili ile Austria Wien takımından kiralanan milli oyuncu Tarkan Serbest, ligin ilk haftasında kazanılan Çaykur Rizespor maçında birer gole imza attı.

Lacivert-beyazlıların Çaykur Rizespor'dan kadrosuna dahil ettiği Özgür Çek ise forma giydiği 4 maçta verdiği 4 gol pasıyla dikkati çekti. Demir Grup Sivasspor maçında 2 gol pası veren 27 yaşındaki Özgür, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarında ise birer kez gole katkı sağladı.

TÜRK TELEKOM STADI

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