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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl şampiyon olur?

        Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'de kupa sahibini buluyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, "Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:09
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        Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Ligde oynadığı 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 86 puanla zirvede bulunuyor. Hatırlanacağı gibi Galatasaray, ligin 17. haftasında oynanan Kayserispor maçını 5-1 skorla farklı kazanmıştı. Peki, "Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl şampiyon olur?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        3

        GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.

        5

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

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