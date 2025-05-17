Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de kupa sahibini buluyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, "Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Ligde oynadığı 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 86 puanla zirvede bulunuyor. Hatırlanacağı gibi Galatasaray, ligin 17. haftasında oynanan Kayserispor maçını 5-1 skorla farklı kazanmıştı. Peki, "Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray nasıl şampiyon olur?" İşte detaylar...
GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen