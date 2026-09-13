Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Galatasaray maçında Osimhen oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın saati ve kanalı kadar Victor Osimhen'in durumu da merak konusu oldu. İşte Galatasaray - Kocaelispor maçına ilişkin son bilgiler ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Sezonun ilk haftalarında zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor. Kocaelispor ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, gözler sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. İşte, Galatasaray - Kocaelispor maçı canlı izleme ekranı ve muhtemel 11’ler hakkında merak edilenler…
GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi saat 20.00'den itibaren canlı olarak izleyebilecek.
OSIMHEN GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosunda yer almayacak.
Osimhen'in yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ı değerlendirmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Birshiabu, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz.
KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Kocaelispor'un Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen kadrosu ise şu şekilde:
Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Uğur Kaan, Show, Berkan, Sousa, Agyei ve Aye.