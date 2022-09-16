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Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında lider Konyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ve Kasımpaşa galibiyetleriyle çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, henüz gol yememiş olan Konyaspor engelini aşmaya çalışacak. Tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulurken Okan Buruk da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Kadrosunu bu yaz yıldızlarla dolduran Galatasaray'da yeni transferlerden Icardi de kulübede olacak! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

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  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    TAM KADRO

    Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan "Cimbom" statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak. 

     
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    ICARDI KADRODA OLACAK

    Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yeni transferlerden Mauro Icardi, bugün ilk kez yedek kulübesinde yer alacak ve teknik direktör Okan Buruk’tan süre almayı bekleyecek. 
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    SON 4 MAÇINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

    Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11 

    MUSLERA
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    BOEY
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    NELSSON
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    VAN AANHOLT
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    LUCAS TORREIRA
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    YUNUS AKGÜN
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    DRIES MERTENS
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'i

    BAFETIMBI GOMIS

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