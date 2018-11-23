İlk kez 2005-2006 sezonu başında yeşil beyazlı takımın başına geçen Aykut Kocaman, Galatasaray'a karşı ligde oynadıkları her iki maçı da kaybetti. Daha sonra 2014-2015 sezonunda takımın başına tekrar getirilen Kocaman, Galatasaray'a karşı ligde oynadığı her iki maçı yine kaybetti. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Spor Toto Süper Lig 13. hafta
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, evinde yarın saat 20.30’da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY, İLE KONYASPOR 35. RANDEVUDA
Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 70 golüne, Konya 19 golle cevap verdi.
GALATASARAY KONYA'YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ
Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 70 golüne, Konya 19 golle cevap verdi.
KONYA'YA EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar, rakibine 3 puan şansı tanımadı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 17 Süper Lig müsabakasından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 2 maçta da berabere bitti.
ASLAN EVİNDE 25 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya karşı 3-1 mağlup olmuştu. Aslan bu maçtan sonra oynadığı 25 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom 25 müsabakada 22 kez galip gelirken, 3 kez de rakipleri ile yenişemedi.
SAKAT VE CEZALILAR
Galatasaray’da cezalı futbolcuların yanında sakatlıkları bulunan futbolcular da bir hayli fazla yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, son yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba’nın ise sakatlıkları devam ederken, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Ryan Donk cezalı. Aynı zamanda Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş’ın da cezaları devam ediyor.
Sakatlığını atlatan Fernando, Konyaspor maçında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
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