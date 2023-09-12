Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı?
2023-2024 Şampiyonlar Ligi sezonunda ülkemizi tesmil edecek olan Galatasaray, A Grubu'nda ilk maçında güçlü Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadeleye günler kala geri sayım başlayan sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler satışa çıktı mı sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...
Galatasaray Kopenhag maçı için artık nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, biletleri henüz satışa çıkmayan Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray