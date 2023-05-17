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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Spor Toto Süper Lig'de hak ettiği şampiyonluğu alacağına inandığını söyledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
AA

Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında konuştu.

Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, "Bugün 17 Mayıs, kulübümüzün tarihi açısından önemli bir gün. Bundan 23 yıl önce Galatasaray, Avrupa'da tarih yazarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Başta dönemin başkanı Sayın Faruk Süren ve yönetim kurulu ile Fatih hocamız, teknik ekibi, oyuncularımız, Kopenhag'a kadar gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin gururla, gözyaşları içinde şahit olduğu bu başarı, Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarısıdır. Bu başarının yıl dönümünde bir kez daha gururla ifade etmek isterim ki; Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray." ifadelerini kullandı.

İkinci dönemindeki başkanlıkta 11. ayını geride bıraktığını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Size seçim döneminde verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek tutuyoruz. Futbol takımımız geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Bu takımı yeniden Galatasarayımıza yakışır bir şekilde şampiyon adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Bunun için sporcu maaşlarını avro bazında geçen döneme benzer seviyede tutmak şartıyla yaptığımız yatırımlarla takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Şu anda sporcularımıza özellikle Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi, değerin ne kadar arttığının en önemli göstergesidir. Sezonun bitmesine az kaldı. Dün akşam da maçımızı kazandık ve lideriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'a yakışacaktır. Takımımız şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti ve şampiyon olacaktır."

"CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir başarısı için yürüttükleri projeler hakkında divan kurulu üyelerine bilgi veren Özbek, "Başta futbol olmak üzere tüm branşlarda rekabetçi olmak adına ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz finansal durumda bu yatırımları yapmak kolay değil. Özellikle finansal tablo açısından çok uzun zamandır devam eden olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bizi bu zorluktan kurtaracak planımız, projelerimiz ve programlarımız var." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Özbek, futboldaki sportif başarının mali yapıya yansıyacağını vurgulayarak, "Sadece gayrimenkul projeleriyle değil, diğer gelir getirici projeler konusunda da çalışmalarımız son noktaya geldi. Önümüzdeki 3 aylık dönemde sponsorluk ve diğer gelirlerimiz artacak. Futbol takımımızın artan başarısı, kombinelerin yenilenmesi konusunda da büyük bir talep oluşturdu. Geçen sezon yenileme döneminde 11 bin kombine yenilenirken, bu sezon 26 bin kombine yenilendi. Tüm bu gelirler önümüzdeki döneme pozitif yansıyacak. Tüm taraftarlarımıza gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özbek'in ardından yönetim kurulu üyesi Can Natan, 10 Haziran'da yapılacak tüzük tadil kongresi hakkında divan kurulu üyelerini bilgilendirdi.

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