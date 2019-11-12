Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.
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