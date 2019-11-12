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HaberlerFutbol

Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek

Galatasaray divan

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

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