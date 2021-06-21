Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübü'nün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını yarın alacak

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak
AA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oluyor
FUTBOLEzeli rakiple anlaştı!
Fatih Terim Florya'da
FUTBOLTerim Florya'da
ŞOV BAŞLIYOR! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! Galatasaray son dakika transfer haberleri
FUTBOLİşte Terim'in listesi!
Serdar Ali Çelikler: Türk teknik direktörlerin devrinin sonu
FUTBOL"Türk teknik direktörlerin devrinin sonu"
A Milli Futbol Takımımız istatistiklerde dibe vurdu!
FUTBOLDibe vurduk!
Hasan Çavuşoğlu: Sahada 8 yabancı oyuncu varken 6'sını kulübede oturtmam
FUTBOLÇavuşoğlu'dan yabancı kararına destek
Ekvador galibiyeti koruyamadı
FUTBOLEkvador galibiyeti koruyamadı
Lucas Lima, Medipol Başakşehir'de
FUTBOLLucas Lima, Başakşehir'de
TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 21 Haziran TRT Spor yayın akışında neler var?
FUTBOLTRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri
Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
FUTBOLDoğan Erdoğan Gaziantep FK'da