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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Abdülkerim Bardakcı'da ciddi bir sıkıntı yok

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı belirtilen Abdülkerim Bardakcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Abdülkerim Bardakcı'da ciddi bir sıkıntı yok
İHA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kulübün sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Abdülkerim'in Milli Takım'da doktorlara baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ve o süreç içerisinde iki gün gibi müşahede süresi geçirdiğini söyleyen Yener şu ifadeleri kullandı:

"BİZE GELDİĞİNDE BAŞ AĞRISI DEVAM EDİYORDU"

"Daha sonrasında Milli Takım sağlık ekibi, oyuncumuzun Milli Takım'dan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik.

"BİZ HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNMADIK"

Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber. Milli Takım'la ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takımlara çağrıldıktan sonra, oyuncu oraya teslim olduğu andan itibaren orasının sağlık ekibinin gözetimindedir, oranın insiyatifindedir. Milli Takım'da kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık.

"OYUNCUMUZ MİLLİ TAKIM'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ"

Oyuncumuz Milli Takım'dan ayrılmak istemedi. Sadece Milli Takım'ın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan’da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı"

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