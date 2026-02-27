Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından son 16 turunda Liverpool ile eşleşen, Galatasaray'ın maç takvimi UEFA tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray-Liverpool ilk maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...