        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray-Liverpool ilk maçı nerede oynanacak?

        Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Liverpool ilk maçı nerede?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu. Maç tarihlerinin belli olmasının ardından Galatasaray-Liverpool maçının tarihi ve ilk mücadelenin nerede oynanacağı merak konusu oldu. Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Liverpool ilk maçı nerede? İşte Galatasaray-Liverpool ilk maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 27.02.2026 - 20:59
        1

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından son 16 turunda Liverpool ile eşleşen, Galatasaray'ın maç takvimi UEFA tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray-Liverpool ilk maçı nerede oynanacak? İşte detaylar...

        2

        RAKİP LİVERPOOL

        Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

        3

        GALATASARAY - LİVERPOOL SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Liverpool maçı 10 Mart Salı günü, saat 20.45'te oynanacak.

        4

        RÖVANŞ MAÇI

        İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.

        5

        ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

