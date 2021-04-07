

Süper Lig'in 33. hafta heyecanı bugün devam ediyor. Haftaya 3. sırada Galatasaray'ın bu hafta maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki büyük bir merakla araştırılan Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

GALATASARAY MAÇI BU HAFTA YOK MU?

Spor Toto Süper Lig fikstürü gereği Galatasaray, 21 takım mücadele ettiği için bu hafta hiçbir takımla eşleşmedi ve haftayı bay geçti. Sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta lige kaldığı yerden devam edecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Karagümrük maçı Süper Lig’in 34. Haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.