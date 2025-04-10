Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışı kızışırken sarı kırmızılıların bay geçtiği haftada puan farkı 3 puana indi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, zorlu Samsun deplasmanında puan farkını korumak istiyor. Samsunspor ise üçüncülük iddiasını sürdürme hedefinde. Peki, "Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Galatasaray maçı tarihi...
Samsunspor - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takım hazırlıkların sonuna geldi. Peki, "Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor - Galatasaray maçı, 11 Nisan günü Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele Bein Sport1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray ile Samsunspor, ligde 64. kez karşılaşacak
Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.
Bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a yenildi
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.
Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.
Son 10 resmi müsabakada 4 galibiyet çıkarabildi
Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.
"Galatasaray", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.