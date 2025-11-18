Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic: 79 - Pallacanestro Trieste: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic: 79 - Pallacanestro Trieste: 80 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında İtalya ekibi Pallacanestro Trieste'ye 80-79 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:21
        Galatasaray, İtalyan ekibine kaybetti!
        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste'ye 80-79 yenildi.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, zirvede yer aldığı grupta ilk yenilgisini yaşadı. Pallacanestro Trieste ise ikinci galibiyetini aldı.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte de takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.

        Üçüncü periyodu 61-57 önde bitiren Galatasaray, son çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamadı. Pallacanestro Trieste, bitime 6 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 80-79 kazandı.

        Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum, 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. İtalya temsilcisinde ise Mady Sissoko 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, gruptaki 6. ve son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımıyla deplasmanda yapacak.

