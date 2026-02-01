Habertürk
        Galatasaray MCT Technic: 90 - Aliağa Petkimspor: 61 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 90-61 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:06 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:11
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-61 yendi.

        Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

        Galatasaray MCT Technic: Cummings, Palmer 6, Petrucelli 6, White 10, Muhsin Yaşar 6, McCollum 17, Tibet Görener 6, Can Korkmaz 19, Meeks 9, Cihat Dalgalı 3, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie 6

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 6, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 11, Troy Selim Şav 2, Sajus 11, Boran Güler 2, Blumbergs 6, Floyd 6, Brown, Kerem Soyuçaylı, Yiğit Kaba

        1. Periyot: 20-12

        Devre: 46-29

        3. Periyot: 66-44

        Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı. (AA)

