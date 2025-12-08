Galatasaray Monaco maçına hazır!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Monaco maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo, sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, akşam akşam saatlerinde özel uçakla Fransa'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı 2. Louis Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

Monaco-Galatasaray maçı, yarın TSİ 23.00'te 2. Louis Stadı'nda oynanacak.