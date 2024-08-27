Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray nasıl tur atlar? Young Boys karşısında Galatasaray turu nasıl geçer? İşte GS-Young Boys tur ihtimalleri

        Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılır?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Young Boys'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Bu noktada futbolseverler ''Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray, ilk karşılaşmada Young Boys'a 3-2 mağlup olmuştu. Peki Young Boys karşısında Galatasaray turu nasıl geçer? İşte GS - Young Boys tur ihtimalleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’ın tur atlama ihtimalleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Galatasaray, İsviçre’nin Young Boys takımını konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Young Boys’u elemesi durumunda adını Şampiyonlar Ligi’ne katılan 36 takım arasına yazdıracak. Peki Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Young Boys karşısında Galatasaray’ın tur atlama ihtimalleri…

        2

        GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray Young Boys maçı, 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

        3

        Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.

        Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

        4

        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray’a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

        Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray’ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.

        15'er dakikalık 2 uzatma devresinde eşitlik bozulmadığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Jetskiyle hayata döndürdüler!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Alışkanlık sandığın şey teknoloji bağımlılığı olmasın?
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama