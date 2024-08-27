GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray’a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray’ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde eşitlik bozulmadığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı penaltı atışları belirleyecek.