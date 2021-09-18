TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde, Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko 3'üncülük maçına çıktı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 2. dakikada durumu 7-0 getirdi. Galatasay Nef takım başantrenörü Ekrem Memnun aldığı molanın ardından toparlanan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada durumu 15-16 getirdi. Bu dakikadan sonra hücumda daha agrasif oynayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe Beko'nun hücumda art arda yaptığı hatalar ve hücumda eli boş dönmesinin ardından 15. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkarttı (36-28). 16. dakikada hakemler tarafından verilen karara itiraz eden Galatasaray Nef başantrenörü Ekrem Memnun, aldığı iki teknik faulle maçtan diskalifiye edildi. Kalan sürede iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına farkı 11'e çıkartarak önde girdi. (50-39)

Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, açılan farkı kapatmak için baskıyı arttırsa da final periyotuna Galatasaray Nef ekibinin 69-54 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte farkı iyice açan Galatasaray Nef, 35. dakikada farkı 21 (83-62) kadar çıkarttı. Geri kalan sürede rakibine geri dönüş şansı tanımayan Galatasaray Nef, maçtan 91-75 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü tamamladı.