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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferini açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferini açıkladı

        Son dakika haberine göre Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 22:18
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        Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
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        Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

        Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10’u şirketimize ödenecektir."

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