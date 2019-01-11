Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya'ya gidecek.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

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